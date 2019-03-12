高雄市長韓國瑜將訪灣區 民眾有機會一睹風采（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜下個月10至18號將訪美，並在哈佛大學以及史丹福大學演講，其中他到訪灣區期間，民眾也有機會親自見到他。

自從韓國瑜訪美的消息曝光以來，全美各地僑社都在力邀韓國瑜到訪，最終韓國瑜敲定將前往波士頓、洛杉磯及灣區共三個都會區，為高雄招商引資，並打響高雄的知名度。

全球玉山科技協會理事長陳鈞亞說：”他這次到美國來，他的訴求也是希望，第一個更加介紹高雄，第二個也是希望把更多的商機帶到高雄，第三個當然就是我們剛剛講到，他出來也是希望跟外面的各個團體來學習，怎麼樣把高雄做得更好。”

韓國瑜在灣區的行程都在矽谷，重頭戲是4月15至16號兩天，15日他應邀到史丹福大學，上午與學生座談，下午則發表演講。

16日上午，他會參訪一到兩家矽谷高科技公司，下午則出席全球玉山協會的2019經濟論壇，晚上應玉山之邀，在聖塔克拉拉會議中心發表演講，主題是城市的活力，創造強有力的區域經濟。

主辦單位透露，經濟論壇預料會有豐碩的成果。

2019全球玉山經濟論壇顧問陳潤吾說：”閉門會議的時候，談到的重點，我們要給他很多的建議，怎麼樣讓他現有的產業，怎麼樣讓他現有的東西可以發揚光大，做得更好。”

全球玉山協會在世界各地有14個分會，其中美西玉山明年將慶祝30週年，在眾多邀請韓國瑜出席的組織和社團當中，全球玉山科技協會雀屏中選原因何在呢？

陳鈞亞說：”全球玉山我們主要就是講經濟跟科技，我覺得可能就是在市府那邊，他們覺得說，全球玉山跟他們的訴求比較接近，此行的目的比較接近。”

自從韓國瑜將到矽谷的消息曝光後，許多韓粉都在打聽，要怎麼樣才能見到韓國瑜？最大的機會就是4月16日晚上7點，在聖塔克拉拉會議中心的演講，演講將向民眾開放，需購票入場。

2019全球玉山經濟論壇顧問蔡秀美說：”我們沒有事先登記，沒有事先配票，全部都是用排隊買票，當這個票賣完以後就結束了，（那預計會不會出現秒殺的情況？）因為是排隊，我們覺得是有可能，因為需求量非常大，所以我們一再的把座位人數增加，一直去談合同，把地點敲下來，所以是有可能的，（那最多可以容納多少人？）應該是可以到2500位僑胞左右。”

韓國瑜演講的門票是20元，將在本週六3月16日上午10點在四個地點同步發售，分別是永和超市位於San Mateo、Fremont和Cupertino的三個店面，以及舊金山華埠的美亞長發，只收現金，而且每人限購五張，屆時入場不劃座位，先到先選。

全球玉山科技協會強調，這次韓國瑜到訪灣區的行程不是聯誼性質，也沒有政治，也沒有造勢活動，純粹是以經濟和參訪高科技為主，一切單純化。

為了歡迎韓國瑜的到訪，多位韓國瑜的支持者原本週一要召開記者會，宣布成立舊金山韓國瑜之友會，不過在考量多方的因素之後，週一的記者會臨時取消，表示將延期再宣布何時成立韓國瑜之友會。

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