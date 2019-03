高雄市長韓國瑜將訪灣區 民眾有機會一睹風采（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜下個月10至18號將訪美,並在哈佛大學以及史丹福大學演講,其中他到訪灣區期間,民眾也有機會親自見到他。

自從韓國瑜訪美的消息曝光以來,全美各地僑社都在力邀韓國瑜到訪,最終韓國瑜敲定將前往波士頓、洛杉磯及灣區共三個都會區,為高雄招商引資,並打響高雄的知名度。

全球玉山科技協會理事長陳鈞亞說:”他這次到美國來,他的訴求也是希望,第一個更加介紹高雄,第二個也是希望把更多的商機帶到高雄,第三個當然就是我們剛剛講到,他出來也是希望跟外面的各個團體來學習,怎麼樣把高雄做得更好。”

韓國瑜在灣區的行程都在矽谷,重頭戲是4月15至16號兩天,15日他應邀到史丹福大學,上午與學生座談,下午則發表演講。

16日上午,他會參訪一到兩家矽谷高科技公司,下午則出席全球玉山協會的2019經濟論壇,晚上應玉山之邀,在聖塔克拉拉會議中心發表演講,主題是城市的活力,創造強有力的區域經濟。

主辦單位透露,經濟論壇預料會有豐碩的成果。

2019全球玉山經濟論壇顧問陳潤吾說:”閉門會議的時候,談到的重點,我們要給他很多的建議,怎麼樣讓他現有的產業,怎麼樣讓他現有的東西可以發揚光大,做得更好。”

全球玉山協會在世界各地有14個分會,其中美西玉山明年將慶祝30週年,在眾多邀請韓國瑜出席的組織和社團當中,全球玉山科技協會雀屏中選原因何在呢?

陳鈞亞說:”全球玉山我們主要就是講經濟跟科技,我覺得可能就是在市府那邊,他們覺得說,全球玉山跟他們的訴求比較接近,此行的目的比較接近。”

自從韓國瑜將到矽谷的消息曝光後,許多韓粉都在打聽,要怎麼樣才能見到韓國瑜?最大的機會就是4月16日晚上7點,在聖塔克拉拉會議中心的演講,演講將向民眾開放,需購票入場。

2019全球玉山經濟論壇顧問蔡秀美說:”我們沒有事先登記,沒有事先配票,全部都是用排隊買票,當這個票賣完以後就結束了,(那預計會不會出現秒殺的情況?)因為是排隊,我們覺得是有可能,因為需求量非常大,所以我們一再的把座位人數增加,一直去談合同,把地點敲下來,所以是有可能的,(那最多可以容納多少人?)應該是可以到2500位僑胞左右。”

韓國瑜演講的門票是20元,將在本週六3月16日上午10點在四個地點同步發售,分別是永和超市位於San Mateo、Fremont和Cupertino的三個店面,以及舊金山華埠的美亞長發,只收現金,而且每人限購五張,屆時入場不劃座位,先到先選。

全球玉山科技協會強調,這次韓國瑜到訪灣區的行程不是聯誼性質,也沒有政治,也沒有造勢活動,純粹是以經濟和參訪高科技為主,一切單純化。

為了歡迎韓國瑜的到訪,多位韓國瑜的支持者原本週一要召開記者會,宣布成立舊金山韓國瑜之友會,不過在考量多方的因素之後,週一的記者會臨時取消,表示將延期再宣布何時成立韓國瑜之友會。

