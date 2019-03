法庭文件指Google前高管被指性騷擾後獲4,500萬離職補償

【KTSF 鄭麗娜報導】

Google批准向一名被指控性騷擾的前高管提供4,500萬美元補償,Google股東於是起訴公司董事局推卸責任,支付前高管高額補償費用,而不是解僱他們。

Google股東於1月份向加州高等法院提告,而訴狀的修訂版本於週一提交 ,指控前Android主管Andy Rubin和前高級搜索副總裁Amit Singhal,在遭到同事指控他們性騷擾後,獲得了公司的巨額離職補償。

當中Singhal獲得高達4,500萬的補償。

起訴書也指出,時任Android部門的主管Andy Rubin,被人指控性騷擾後,獲得9,000萬美元的離職補償,他還獲得了1.5億美元的股票獎勵。

這些信息被認為更能證明,Google對有關性騷擾行為的指控加以掩飾。

去年,這起事件曾在Google母公司Alphabet員工中引發了廣泛抗議。

