民主黨共和黨選定城市 今夏舉行總統提名大會

【KTSF 張麗月報導】

民主黨全國委員會週一挑選了威斯康辛州Milwaukee市,在明年7月中召開提名大會,推舉候選人代表民主黨參加下屆總統選舉。

今次是過百年來,首次在芝加哥以外的中西部州份開大會推舉總統候選人,委員會考慮過的城市包括邁亞密和休斯敦,而選了威斯康辛州,反映民主黨今次重視中西部州份。

上次選舉,希拉莉就因為沒有落力在威州等中西部州分造勢,而輸了給特朗普。

民主黨陣營中目前已有十多人宣佈參選,當中包括5名女性參議員和首名同性戀者,其中佛蒙特州聯邦參議員桑德斯曾經在2016年參加初選,但不敵希拉莉。

希拉莉已表明不會參加2020年大選。

至於共和黨方面,就在8月底在北卡羅萊納州Charlotte市舉行提名大會,特朗普總統已宣佈競選連任。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。