史丹佛大學胡佛研究所發表中國影響力報告（視頻）

去年底史丹佛大學胡佛研究所發表一份長達兩百多頁的報告,指出近年來中國對美國的滲透及影響力越來越大,幾乎涵蓋各個專業領域,甚至造成威脅,本台一連5集跟大家探討美中台三方關係。首先帶您瞭解這份報告的內容。

這份報告名稱是”中國影響力與美國利益 提高建設性警惕”(Chinese Influence and American Interests,Promoting Constructive Vigilance),內容指中國以大量的資金、大規模的行動,意圖滲透美國的政府部門、僑界組織、大學、智庫、媒體、公司及科技研究。

胡佛研究所資深研究員戴雅門(Larry Diamond)說:”我們的報告暴露一些中共在海外影響活動的模式,以隱蔽、脅迫、賄賂等方式。”

戴雅門與亞洲協會美中關係主任夏偉(Orville Schell)是這篇報告的共同編輯人,有33位中國問題專家共同參與討論撰寫,其中有不少是向來鼓吹美中加強交流的重量級人物。

華盛頓郵報北京分社社長潘文(John Pomfret)說:”中國崛起了嘛,中國起來了嘛,這是一個非常好的事情,總的來講,而且中國像任何一個國家,她也想影響別的國家,她的內政也好,儘管中國說我們從不干涉內政,那是胡說八道。”

近十幾年來各國興起”公眾外交”(public diplomacy),打造國家品牌,向世界行銷本國文化,也就是所謂的”軟實力”(soft power),中國可謂為代表。

不過在2017年,美國民主基金會一份報告指,中共正在利用”銳實力”滲透全球,所謂銳實力,既不像”軍事武力”那樣公開地壓制對方,也不像”文化交流”的吸引力,而是像特洛伊木馬一樣,暗中進行破壞。

戴雅門說:”政府滲透社會,施加壓力、威權、威嚇、攏絡組織到她們那一方,影響公眾辯論,限制公眾辯論,而不是用公開說服或吸引的方式。”

戴雅門認為,在上述中共滲透領域當中,他認為最有立即威脅的就是竊取科技技術。

戴雅門說:”中共花了20年,可能更長的努力,竊取及盜用美國高科技及其他西方國家先進技術,特別是但不是只有軍事影響的技術。”

潘文說:”我覺得最值得看,看得更清楚的話是中共在美國大學裡面和那個學生會的活動,(記者:有嚴重到這種地步嗎?)很多人怕,很多學生怕,很多學生怕另一個學生會給他們寫報告,對他們家人在中國國內有影響。”

報告也提到孔子學院,大學跟漢辦的合約應該透明公開化。

潘文說:”我們這個報告,一點都沒有反對孔子學院,但是孔子學院要是一開始參與或限制大學裏頭關於中國的一些活動,包括達賴喇嘛也好,維吾爾族也好,那就不應該了,因為信息流通在美國是我們最基本的原則。”

在智庫方面,報告指中國採取拒發簽證等方式,對美國智庫專家施加影響,控制辯論範圍,像是台灣、香港、西藏等議題,大多數美國智庫不向中國壓力低頭,但也有些智庫負責人做了讓步。

