史丹佛大學胡佛研究所發表中國影響力報告（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年底史丹佛大學胡佛研究所發表一份長達兩百多頁的報告，指出近年來中國對美國的滲透及影響力越來越大，幾乎涵蓋各個專業領域，甚至造成威脅，本台一連5集跟大家探討美中台三方關係。首先帶您瞭解這份報告的內容。

這份報告名稱是”中國影響力與美國利益 提高建設性警惕”（Chinese Influence and American Interests，Promoting Constructive Vigilance），內容指中國以大量的資金、大規模的行動，意圖滲透美國的政府部門、僑界組織、大學、智庫、媒體、公司及科技研究。

胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）說：”我們的報告暴露一些中共在海外影響活動的模式，以隱蔽、脅迫、賄賂等方式。”

戴雅門與亞洲協會美中關係主任夏偉（Orville Schell）是這篇報告的共同編輯人，有33位中國問題專家共同參與討論撰寫，其中有不少是向來鼓吹美中加強交流的重量級人物。

華盛頓郵報北京分社社長潘文（John Pomfret）說：”中國崛起了嘛，中國起來了嘛，這是一個非常好的事情，總的來講，而且中國像任何一個國家，她也想影響別的國家，她的內政也好，儘管中國說我們從不干涉內政，那是胡說八道。”

近十幾年來各國興起”公眾外交”（public diplomacy），打造國家品牌，向世界行銷本國文化，也就是所謂的”軟實力”（soft power），中國可謂為代表。

不過在2017年，美國民主基金會一份報告指，中共正在利用”銳實力”滲透全球，所謂銳實力，既不像”軍事武力”那樣公開地壓制對方，也不像”文化交流”的吸引力，而是像特洛伊木馬一樣，暗中進行破壞。

戴雅門說：”政府滲透社會，施加壓力、威權、威嚇、攏絡組織到她們那一方，影響公眾辯論，限制公眾辯論，而不是用公開說服或吸引的方式。”

戴雅門認為，在上述中共滲透領域當中，他認為最有立即威脅的就是竊取科技技術。

戴雅門說：”中共花了20年，可能更長的努力，竊取及盜用美國高科技及其他西方國家先進技術，特別是但不是只有軍事影響的技術。”

潘文說：”我覺得最值得看，看得更清楚的話是中共在美國大學裡面和那個學生會的活動，（記者：有嚴重到這種地步嗎？）很多人怕，很多學生怕，很多學生怕另一個學生會給他們寫報告，對他們家人在中國國內有影響。”

報告也提到孔子學院，大學跟漢辦的合約應該透明公開化。

潘文說：”我們這個報告，一點都沒有反對孔子學院，但是孔子學院要是一開始參與或限制大學裏頭關於中國的一些活動，包括達賴喇嘛也好，維吾爾族也好，那就不應該了，因為信息流通在美國是我們最基本的原則。”

在智庫方面，報告指中國採取拒發簽證等方式，對美國智庫專家施加影響，控制辯論範圍，像是台灣、香港、西藏等議題，大多數美國智庫不向中國壓力低頭，但也有些智庫負責人做了讓步。

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