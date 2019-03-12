中國未成年人士犯罪被捕增 但起訴人數減

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早前湖南12歲男童弒母案，由於男童未滿14歲，法例規定不用負刑責，更想讓他回原校讀書，引起外界質疑處理手法是否過度寬鬆。今年最高人民檢察院報告就公開未成年人犯罪數字，見到被捕人數增加，但被起訴的人減少。有官員解釋，是因為考慮到未成年人心智不健全，希望以教育感化為先。

去年年底，湖南12歲男童持刀弒母；今年年初，河北初一女生被7名同學毆打到遍體鱗傷，但案中犯人都因未滿14歲，不用負上刑事責任。

面對坊間質疑對未成年人保護過度，最高人民檢察院指，現時對於未成年人的司法原則，都是以教育為主、懲罰為輔。

最高檢察院亦公開未成年人批准逮捕同起訴數字，去年批捕29,350人，起訴39,760人，比前一年分別上升4.4%和下降8.8%。

而對於涉嫌輕微犯罪、並有悔罪表現的未成年人不批捕和不起訴的，各有約15,000人，同比分別上升7%和13%至16%。

為了加強對未成年人司法保護，最高檢察院今年新設立了第九檢察廳，專責未成年人檢察工作，亦任命了近兩千名檢察長到中小學兼任法治副校長，和學生上法治課和舉辦法治講座等。

不過，學者童小軍認為，到校園宣傳的工作，只能對學生起提醒作用，並不足夠。

童小軍認為，父母對子女的教育至為重要，建議政府提供針對兒童和家庭的社會服務，糾正家長不恰當的管教方法，才能讓孩子分清對錯，避免因一時衝動犯案。

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