中國未成年人士犯罪被捕增 但起訴人數減

早前湖南12歲男童弒母案,由於男童未滿14歲,法例規定不用負刑責,更想讓他回原校讀書,引起外界質疑處理手法是否過度寬鬆。今年最高人民檢察院報告就公開未成年人犯罪數字,見到被捕人數增加,但被起訴的人減少。有官員解釋,是因為考慮到未成年人心智不健全,希望以教育感化為先。

去年年底,湖南12歲男童持刀弒母;今年年初,河北初一女生被7名同學毆打到遍體鱗傷,但案中犯人都因未滿14歲,不用負上刑事責任。

面對坊間質疑對未成年人保護過度,最高人民檢察院指,現時對於未成年人的司法原則,都是以教育為主、懲罰為輔。

最高檢察院亦公開未成年人批准逮捕同起訴數字,去年批捕29,350人,起訴39,760人,比前一年分別上升4.4%和下降8.8%。

而對於涉嫌輕微犯罪、並有悔罪表現的未成年人不批捕和不起訴的,各有約15,000人,同比分別上升7%和13%至16%。

為了加強對未成年人司法保護,最高檢察院今年新設立了第九檢察廳,專責未成年人檢察工作,亦任命了近兩千名檢察長到中小學兼任法治副校長,和學生上法治課和舉辦法治講座等。

不過,學者童小軍認為,到校園宣傳的工作,只能對學生起提醒作用,並不足夠。

童小軍認為,父母對子女的教育至為重要,建議政府提供針對兒童和家庭的社會服務,糾正家長不恰當的管教方法,才能讓孩子分清對錯,避免因一時衝動犯案。

