Caltrain火車從週一起實行新的上車分流措施,帶單車的乘客可優先上車。

“Bikes Board First”單車優先上車計劃,目地是希望令乘客上車更為快速和順暢,減少延誤。

從週一起乘客下車完畢後,所有帶單車的乘客可優先登上經過特別改造、專為單車而設的車廂。

在去年試行計劃顯示,實施這樣的分流措施後,乘客上車時間快超過1分鐘。

