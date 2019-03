波音強調對737 MAX機種有絕對信心

【KTSF 張麗月報導】

埃塞俄比亞航空空難觸發全球多國停飛波音737 MAX 8客機,波週二強調,對737 MAX機種有絕對信心。

波音週二發表聲明說,安全是波音的第一優先,波音對MAX機種有絕對信心,聯邦航空管理局(FAA)現時並無硬性規定波音要採取任何行動,因此波音無任何理據發出新指引去操作。

FAA和波音都表示,更新一個電腦軟件,就可以讓機師遇到飛機安全系統出問題時,可以更有效控制飛機,這個修補在4月到期。

American航空和Southwest西南航空目前都表示,將會繼續使用737 Max客機。

特朗普總統週二早上發推文說,”飛機正變得太複雜,製造危險,不敢飛,已經不需要飛機師,取而代之的是麻省理工MIT的電腦科學家,許多產品都出現這個情況。”

針對特朗普的推文,波音行政總裁Dennis Muilenburg與特朗普通電話,他重申,波音737 MAX機種是安全。

不過有消息透露,有部份機師曾經在幾個月前向聯邦當局投訴過,指737 Max客機的自動航行系統在起飛升高時,飛機突然間俯衝下墜,他們擔心有安全漏洞,當局就表示,將繼續檢討調查有關的數據。

消息指出,根據華爾街的研究所估計,停飛所有波音737 Max客機蒙受的損失,可能介乎10億至50億元之間。

波音去年的總收益達到破紀錄過千億元,利潤也有過百億元,預測今年的業績更加強勁,但波音股價過去兩天已跌了11%。

