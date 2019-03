【KTSF】

灣區捷運(BART)上週六半夜發生電腦網路故障,7個小時後才恢復列車運營,為甚麼會這樣?捷運作出解釋。

捷運發聲明表示,上週六凌晨2點45分,捷運電腦系統中的其中一個軟件發生故障,由於當時捷運並沒有進行任何維修工程,因此可以確定電腦故障不是人為造成,重新啟動運營系統,確定沒有問題,才於上週六早上9點恢復通車。

捷運仍在等待Cisco公司調查電腦軟件故障的結果,然後再決定是否採取進一步應對措施。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。