加州要結束每年兩次調時鐘 還有一段路要走

【KTSF 歐志洲報導】

加州選民在去年底的選舉中通過的7號提案，支持加州全年採用夏令時間，但為什麼沒有正式實行？

加州選民通過的7號提案，其實只是允許加州開始選擇停留在夏令時間，所以加州選民要真的不再需要每年調時鐘2次，還有一段路要走。

加州和其他47個州，在每年的3月的第二個星期天將時鐘調快一個小時，11月的第一個星期天調慢一個小時，結束8個月的夏令時間，美國只有亞利桑那州和夏威夷沒有使用夏令時間。

代表聖荷西的加州眾議員朱感生透露，聽到選民投訴關於調時間的困擾，更了解到夏令時間對人們健康的影響，3年前開始推動提案讓加州全年實行夏令時間的計劃，在前州長布朗的簽署下，交由選民表決，獲得近六成的選民贊成。

聯邦政府在1969年通過的聯邦規劃時間地圖（Federal Uniform Time Map），允許各州或是停留在標準時間（Standard Time），或是統一使用夏令時間的日期。

朱感生說：”當時他們沒有想到，我們生活習慣的演變，還有能源使用的習慣，還有人希望永遠停留在夏令時間，所以當時沒有允許，我們的州沒有停留在夏令時間。”

朱感生表示，目前全國有28個州有不同階段的法律程序，停止調換時間的動作，當中也包括西岸的俄勒岡州和華盛頓州。

但是也還有一些民眾希望保留現狀，讓冬天的早晨亮一點，還有讓加州和其他州的時間一樣。

AB 7議案目前等待相關的委員會舉行聽證，之後需要加州議會3分之2的票數通過，而要過了這關，並獲得州長簽署，還需要國會通過，才可以全年實行夏令時間，讓每年調時間兩次的動作走入歷史。

除了加州之外，佛羅里達州也在去年立法通過永久留在夏令時間，但是這也同樣需要國會通過。

代表聖荷西的民主黨聯邦眾議員Ro Khanna，就已經和佛州的共和黨聯邦參議員Marco Rubio開始推動在國會的立法程序。

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