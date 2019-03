加州要結束每年兩次調時鐘 還有一段路要走

【KTSF 歐志洲報導】

加州選民在去年底的選舉中通過的7號提案,支持加州全年採用夏令時間,但為什麼沒有正式實行?

加州選民通過的7號提案,其實只是允許加州開始選擇停留在夏令時間,所以加州選民要真的不再需要每年調時鐘2次,還有一段路要走。

加州和其他47個州,在每年的3月的第二個星期天將時鐘調快一個小時,11月的第一個星期天調慢一個小時,結束8個月的夏令時間,美國只有亞利桑那州和夏威夷沒有使用夏令時間。

代表聖荷西的加州眾議員朱感生透露,聽到選民投訴關於調時間的困擾,更了解到夏令時間對人們健康的影響,3年前開始推動提案讓加州全年實行夏令時間的計劃,在前州長布朗的簽署下,交由選民表決,獲得近六成的選民贊成。

聯邦政府在1969年通過的聯邦規劃時間地圖(Federal Uniform Time Map),允許各州或是停留在標準時間(Standard Time),或是統一使用夏令時間的日期。

朱感生說:”當時他們沒有想到,我們生活習慣的演變,還有能源使用的習慣,還有人希望永遠停留在夏令時間,所以當時沒有允許,我們的州沒有停留在夏令時間。”

朱感生表示,目前全國有28個州有不同階段的法律程序,停止調換時間的動作,當中也包括西岸的俄勒岡州和華盛頓州。

但是也還有一些民眾希望保留現狀,讓冬天的早晨亮一點,還有讓加州和其他州的時間一樣。

AB 7議案目前等待相關的委員會舉行聽證,之後需要加州議會3分之2的票數通過,而要過了這關,並獲得州長簽署,還需要國會通過,才可以全年實行夏令時間,讓每年調時間兩次的動作走入歷史。

除了加州之外,佛羅里達州也在去年立法通過永久留在夏令時間,但是這也同樣需要國會通過。

代表聖荷西的民主黨聯邦眾議員Ro Khanna,就已經和佛州的共和黨聯邦參議員Marco Rubio開始推動在國會的立法程序。

版權所有,不得轉載。