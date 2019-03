特朗普要求撥款86億建圍牆 領聯邦福利需工作

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府週一提交總值4.7萬億元的2020新財政年度預算案,當中包括大幅削減開支2.7萬億元,改為增加國防開支,以及額外要求86億元建牆費。

特朗普這份新財政預算案,預料將惹來國會兩黨激烈爭辯,當中最受爭議的是,特朗普再次要求國會優先額外撥款86億元,興建他所要求長達722哩的邊界圍牆,這86億元資金分別來自海關及邊境保護局的50億元,和國防部軍事建設預算36億元。

另外,這份新預算案建議領取聯邦福利將會有新的規定,就是年齡18至65歲的人士,每星期必須工作最少20小時,才可以領取福利,就職訓練或做社區服務都可以。

這些聯邦福利計劃包括糧食券、Medicaid醫保和申請聯邦住屋等,但如果經濟有困難的人士可獲豁豁免。

去年特朗普政府要求州政府對Medicaid醫保受益人附加工作規定,現時申領聯邦福利都有限制。

由10月1日開始的新財政年度,預測赤字將有1.1萬億元,連同目前的聯邦赤字飆升到22萬億元,因此呼籲大幅削減國內開支5%,包括在教育、醫療和環保方面縮減2.7萬億元開支,改為增加國防經費5%,即建議撥款7,500億元,當中包括設立一個新的”太空部隊”分支。

當局估計,在15年內可以平衡到預算。

國會兩院民主黨領袖普洛西和舒默就發表聲明,繼續抨擊”邊界危機”的講法並不存在。

他們指,特朗普妄顧民生,不惜要聯邦局部停擺,造成廣泛混亂,都要興建無用的圍牆,他們誓言,將再次阻擋撥款建牆,沒有民主黨人的支持,預算案將不能在國會過關。

