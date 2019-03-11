特朗普要求撥款86億建圍牆 領聯邦福利需工作

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府週一提交總值4.7萬億元的2020新財政年度預算案，當中包括大幅削減開支2.7萬億元，改為增加國防開支，以及額外要求86億元建牆費。

特朗普這份新財政預算案，預料將惹來國會兩黨激烈爭辯，當中最受爭議的是，特朗普再次要求國會優先額外撥款86億元，興建他所要求長達722哩的邊界圍牆，這86億元資金分別來自海關及邊境保護局的50億元，和國防部軍事建設預算36億元。

另外，這份新預算案建議領取聯邦福利將會有新的規定，就是年齡18至65歲的人士，每星期必須工作最少20小時，才可以領取福利，就職訓練或做社區服務都可以。

這些聯邦福利計劃包括糧食券、Medicaid醫保和申請聯邦住屋等，但如果經濟有困難的人士可獲豁豁免。

去年特朗普政府要求州政府對Medicaid醫保受益人附加工作規定，現時申領聯邦福利都有限制。

由10月1日開始的新財政年度，預測赤字將有1.1萬億元，連同目前的聯邦赤字飆升到22萬億元，因此呼籲大幅削減國內開支5%，包括在教育、醫療和環保方面縮減2.7萬億元開支，改為增加國防經費5%，即建議撥款7,500億元，當中包括設立一個新的”太空部隊”分支。

當局估計，在15年內可以平衡到預算。

國會兩院民主黨領袖普洛西和舒默就發表聲明，繼續抨擊”邊界危機”的講法並不存在。

他們指，特朗普妄顧民生，不惜要聯邦局部停擺，造成廣泛混亂，都要興建無用的圍牆，他們誓言，將再次阻擋撥款建牆，沒有民主黨人的支持，預算案將不能在國會過關。

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