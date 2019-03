【KTSF】

根據白宮官員透露,特朗普總統將於週一宣布尋求86億美元,興建美墨邊境圍牆。

根據CNN的報導,有白宮官員透露,特朗普會向海關及邊境保護部門尋求50億元的經費,另外的36億會向國防部申請,用作軍事建設的用途。

特朗普由競選總統至今一直堅持興建圍牆,他表示,圍牆的作用在於防止非法移民的入侵。

眾議院議長民主黨的Nancy Pelosi,與參議員小數黨領袖舒默發出共同聲明指,特朗普將不會得到所要求的86億元。

他們表示,現時國家正面臨多項挑戰,包括未來的就業問題等,這筆錢更適用於用來重建美國、投資於教育以及勞動力發展。

