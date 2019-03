【KTSF 張麗月報導】

電動車生產商Tesla表示,經過兩星期評估後,改變主意,決定取消繼續關閉店舖的計劃,但就提高汽車的售價3%。

加價的型號包括Model 3s、S和X,不過Model 3就不會加價,仍舊是35,000元。

同時所有汽車銷售仍將在網上交易,陳列室只提供小量型號給即時買車的顧客。

目前約有10%Tesla店舖關閉,究竟最終有多少店舖重開或關閉,仍然有待檢討評估。

