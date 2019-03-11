奧克蘭女議員兒子南加中槍喪命 市議會取消會議表哀悼

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東灣奧克蘭（屋崙）市議員Lynette Gibson McElhaney的21歲兒子，週日凌晨在洛杉磯中槍身亡，奧克蘭市議會為表哀悼，取消週二晚原定舉行的會議。

洛杉磯警方稱，Victor McElheney是於週日凌晨在南加州大學（University of Southern California）校園附近中槍，搶救約10小時後身亡，案件估計與搶劫不逐有關。

Victor是於2017年從位於Hayward市的加州州立大學東灣分校，轉到南加州大學的Thornton音樂學院攻讀。

奧克蘭市議長Rebecca Kaplan在聲明中表示，她對這宗冷血暴力案感到哀傷，並為她的同僚祈禱。

Victor的遺體將會運返奧克蘭，屆時家人將會為他舉行喪禮。

而在2015年12月20日，被Gibson McElhaney視為孫兒的17歲少年Torian Hughes，也在西奧克蘭中槍身亡。

最近數週，Gibson McElhaney正為Hughes遇害案的審訊奔波，案中被控謀殺的被告Shiheim Johnson現年22歲，他被落案起訴時為19歲。

控方指，Johnson指示一名15歲少年，在一宗劫案中向Hughes開槍，被指開槍的少年與Johnson分開受審。

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