奧克蘭女議員兒子南加中槍喪命 市議會取消會議表哀悼

東灣奧克蘭(屋崙)市議員Lynette Gibson McElhaney的21歲兒子,週日凌晨在洛杉磯中槍身亡,奧克蘭市議會為表哀悼,取消週二晚原定舉行的會議。

洛杉磯警方稱,Victor McElheney是於週日凌晨在南加州大學(University of Southern California)校園附近中槍,搶救約10小時後身亡,案件估計與搶劫不逐有關。

Victor是於2017年從位於Hayward市的加州州立大學東灣分校,轉到南加州大學的Thornton音樂學院攻讀。

奧克蘭市議長Rebecca Kaplan在聲明中表示,她對這宗冷血暴力案感到哀傷,並為她的同僚祈禱。

Victor的遺體將會運返奧克蘭,屆時家人將會為他舉行喪禮。

而在2015年12月20日,被Gibson McElhaney視為孫兒的17歲少年Torian Hughes,也在西奧克蘭中槍身亡。

最近數週,Gibson McElhaney正為Hughes遇害案的審訊奔波,案中被控謀殺的被告Shiheim Johnson現年22歲,他被落案起訴時為19歲。

控方指,Johnson指示一名15歲少年,在一宗劫案中向Hughes開槍,被指開槍的少年與Johnson分開受審。

