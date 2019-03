【KTSF】

為了應對越來越多的網的對舊金山國際機場造成的交通擁堵問題,機場方面為願意在附近停車場上落的乘客提供3元的優惠。

現在每小時網的接載旅客,在舊金山國際機場上落超過1,200架次,去年全年更高達1,000萬架次,大量網的在航站樓路邊停車,導致機場出現嚴重交通堵塞。

儘管機場方面對網的每程車徵收5元費用,並為願意在周邊上落的旅客提供折扣,但情況仍沒有改善,故機場方面再出“新招”,為願意在附近停車場上落的乘客提供3元折扣。

網的在去年為機場貢獻4,500萬收入,比機場所有餐館、酒吧,以及零售商店的總和要多。

