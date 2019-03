女子舊金山踏單車被車撞死 團體促增設單車專用線

【KTSF】

上週五在舊金山Market街以南區踏單車時被車撞死的女子,身份確認是30歲的東灣柏克萊居民Tess Rothstein。

上週五車禍發生後,有一班民眾穿上黃色衫,在放工繁忙時段志願站在Howard街車禍現場附近馬路單車專用線旁邊,當路障保護單車騎手。

有志願者表示,出事的Howard街有6條行車線,應該夠寬闊去設立單車專用線,防止悲劇發生。

車禍現場位於Howard街夾6街,女事主Rothstein在上週五上午騎著Ford GoBike出租電動單車,與一輛白色大貨車相撞,當場死亡。

Howard街6至11街之間馬路都設有單車專用線,不過女事主被撞的街口,剛好就沒有專用線。

交通局表示,正計劃在將單車專用線由Howard街夾4街延伸至夾6街之間路段。

不過有單車團體認為並不足夠,他表示,整條Howard街都應該有單車專用線。

今次車禍是Howard街近兩年第4宗行人或單車騎手被撞死事故。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。