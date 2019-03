【KTSF 崔凱橋報導】

東灣San Ramon醫療中心將會在本週三3月13日舉行招聘活動。

招聘的職位包括註冊護士、物理治療師、放射科人員、麻醉師及藥劑師等,中心指出,會向成功獲聘的人士提供最多15,000元的簽約獎金。

招聘地點在Norris Canyon路7777號,時間是上午9時到下午4時。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。