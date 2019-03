【KTSF 郭柟報導】

一名60歲白人男人,涉嫌多次在南灣聖荷西市一個住宅區附近裸體出沒,並被民居的閉路電視拍攝到,警方以偷窺和遊蕩罪名將他拘捕。

警方表示,涉案男子Mark Veregge涉嫌在這兩個月內,多次裸體在街上出沒,其中兩次在Meadowlands lane同一間民居的閉路電視,拍攝到他裸體敲門,望向窗口,之後離開。

還有一次同一條街另一間房屋拍攝到,他穿著一條裙出現在門前,他敲門,脫光衣服,之後離開。

他目前被警方扣押,保釋金定在5萬元。

報導指他在兩年前曾經因兩次犯下類似案件被捕,兩次都不抗辯起訴,另外有消息指,他是加州交響樂團成員。

