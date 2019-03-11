美足東主被控嫖妓 涉案按摩院華裔東主與特朗普合照

【KTSF 梁秋玉報導】

NFL新英格蘭愛國者隊東主Robert Kraft今年1月涉嫌在佛羅里達州華裔經營的按摩店買春，而被控兩項輕罪，邁阿密前鋒報（Miami Herald）日前報導指，案中按摩店的創辦人，今年2月還出席了特朗普總統辦的超級盃決賽觀賽派對。

77歲的Kraft涉嫌嫖妓案，使得人口走私問題成為全國矚目的焦點，他被控兩項買春的輕罪，雖然他否認控罪，案件持續成為媒體追逐的焦點。

邁阿密前鋒報上週五登出涉案的按摩店創辦人，45歲華裔女性Li Yang，在超級盃比賽當天，出席特朗普在他所擁有的西棕梠灘俱樂部舉辦的觀賽派對，Yang還與特朗普合照。

特朗普是Kraft多年好友，也是愛國者隊球迷。

報導指Yang來自中國，以Cindy為名在南佛羅里達州開設按摩水療連鎖店，包括這次在Kraft案中爆發人口走私犯罪，位於Jupiter的Orchids of Asia Day Spa。

Yang向該報表示，多年前早已將這家店出售，但她的家人在佛州還是有經營其他的按摩店，Yang並未在這次的調查中遭到起訴。

白宮拒絕評論事件，特朗普則對Kraft捲入買春醜聞曾做回應。

特朗普說：”令人難過，我看到很驚訝，他宣稱自己是無辜的，我非常驚訝看到消息。”

Yang的臉書發布多張跟特朗普家人以及幕僚的合照，CNN引用申報數據稱，她曾向特朗普競選工程捐款超過35,000元。

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