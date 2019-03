美足東主被控嫖妓 涉案按摩院華裔東主與特朗普合照

【KTSF 梁秋玉報導】

NFL新英格蘭愛國者隊東主Robert Kraft今年1月涉嫌在佛羅里達州華裔經營的按摩店買春,而被控兩項輕罪,邁阿密前鋒報(Miami Herald)日前報導指,案中按摩店的創辦人,今年2月還出席了特朗普總統辦的超級盃決賽觀賽派對。

77歲的Kraft涉嫌嫖妓案,使得人口走私問題成為全國矚目的焦點,他被控兩項買春的輕罪,雖然他否認控罪,案件持續成為媒體追逐的焦點。

邁阿密前鋒報上週五登出涉案的按摩店創辦人,45歲華裔女性Li Yang,在超級盃比賽當天,出席特朗普在他所擁有的西棕梠灘俱樂部舉辦的觀賽派對,Yang還與特朗普合照。

特朗普是Kraft多年好友,也是愛國者隊球迷。

報導指Yang來自中國,以Cindy為名在南佛羅里達州開設按摩水療連鎖店,包括這次在Kraft案中爆發人口走私犯罪,位於Jupiter的Orchids of Asia Day Spa。

Yang向該報表示,多年前早已將這家店出售,但她的家人在佛州還是有經營其他的按摩店,Yang並未在這次的調查中遭到起訴。

白宮拒絕評論事件,特朗普則對Kraft捲入買春醜聞曾做回應。

特朗普說:”令人難過,我看到很驚訝,他宣稱自己是無辜的,我非常驚訝看到消息。”

Yang的臉書發布多張跟特朗普家人以及幕僚的合照,CNN引用申報數據稱,她曾向特朗普競選工程捐款超過35,000元。

