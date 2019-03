【KTSF 張麗月報導】

總部位於舊金山的牛仔褲鼻祖Levi’s,週一向證監會(SEC)遞交文件,申請在紐約證交所上市。

Levi’s的股票交易代號是LEVI,計劃發行3,600多萬股,IPO初始股價介乎14元至16元,預計可以籌集近6億元資金,上市日期未定。

有166年歷史的老牌牛仔褲公司Levi’s,以前曾經上過市,但在34年前改為私有化。

單在幾年前由於債務累累,令到Levi’s的業務前景黯淡,但行政總裁Chip Bergh掌舵後,業績明顯有改善,季度收益增長達兩位數字。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。