Kaiser醫院派機械人告知病人時日無多 惹家屬批評

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位於東灣Fremont市的Kaiser醫院，日前使用機械人通知一名病重的人已經無藥可救了，隔天這病人就去世，家屬不滿醫院在加護病房使用機械人的通知，院方也有所回應。

醫生當日透過機械人的頻幕，通知78歲的Ernest Quintana已經時日無多，Quintana患有慢性肺病，上週日被送往醫院，週二去世。

Quintana的女兒Catherine在事發時，剛好離開父親的病床前，Quintana有一邊的耳朵聽不清楚，要靠當時在場的孫女傳達訊息。

Quintana的家人表示，當機械人進入病房時，感到很驚訝，機械人傳達了CT掃描結果，告訴父親他已經沒有肺，唯一能做的就是休息護理。

Catherine對醫院使用機器來通知重症患者時日不多的消息感到非常不滿，認為院方缺乏對臨終病人的職業道德，她說不反對這項技術，但目前不應對重症患者使用該技術。

Kaiser發表聲明表示，不支持或鼓勵使用科技來取代患者和醫療團隊之間的互動，遺憾沒有達到病人家屬的期望，將以此次事件為例，學習和改進如何更好地將科技運用在和病人的互動上。

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