Kaiser醫院派機械人告知病人時日無多 惹家屬批評

位於東灣Fremont市的Kaiser醫院,日前使用機械人通知一名病重的人已經無藥可救了,隔天這病人就去世,家屬不滿醫院在加護病房使用機械人的通知,院方也有所回應。

醫生當日透過機械人的頻幕,通知78歲的Ernest Quintana已經時日無多,Quintana患有慢性肺病,上週日被送往醫院,週二去世。

Quintana的女兒Catherine在事發時,剛好離開父親的病床前,Quintana有一邊的耳朵聽不清楚,要靠當時在場的孫女傳達訊息。

Quintana的家人表示,當機械人進入病房時,感到很驚訝,機械人傳達了CT掃描結果,告訴父親他已經沒有肺,唯一能做的就是休息護理。

Catherine對醫院使用機器來通知重症患者時日不多的消息感到非常不滿,認為院方缺乏對臨終病人的職業道德,她說不反對這項技術,但目前不應對重症患者使用該技術。

Kaiser發表聲明表示,不支持或鼓勵使用科技來取代患者和醫療團隊之間的互動,遺憾沒有達到病人家屬的期望,將以此次事件為例,學習和改進如何更好地將科技運用在和病人的互動上。

