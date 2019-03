金正男被毒殺案 印尼女被告獲撤謀殺罪

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男,在馬來西亞機場被毒殺案,馬來西亞檢察部門應印尼請求,撤回印尼籍女被告艾莎的謀殺控罪。有記者問艾莎有關金正男的問題,使館人員拒絕讓她回答。至於同案另一名被告、越南籍女子段氏香,聆訊星期四繼續。

被關押近兩年的艾莎與段氏香,星期一早上被押解至,雪蘭莪州最高法院原定就控罪答辯,但控方在庭上突然表示,決定不尋求繼續起訴26歲的艾莎謀殺罪,並沒有交代理由。法官隨即宣布釋放她,但未有宣判她無罪。

艾莎聞判後喜極而泣,與另一名被告、越南籍女子段氏香擁抱,其後離開法院,並前往印尼大使館,在職員陪同下見記者。

她說很高興重獲自由,自己在獄中獲得良好對待,想盡快與家人團聚。有記者問艾莎有關金正男的問題,使館人員拒絕讓她回答。

印尼當局早前致函,請求馬來西亞基於兩國良好關係釋放艾莎,又指艾莎是清白,馬來西亞最終應印尼請求,撤回指控。

至於同案的段氏香,預計其律師在法庭星期四再開庭時,亦會要求當局撤銷控罪。

金正男2017年2月在馬來西亞吉隆坡機場,被人以VX神經毒劑抹向臉部,最終中毒身亡。

警方拘捕艾莎和段氏香,控告兩人謀殺,並通緝4名北韓籍男子。

金正男案印尼女被告獲撤謀殺罪 更新:2019/03/11 20:19