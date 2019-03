流感季節快將過去 但近日患流感人數反上升

【KTSF 郭柟報導】

寒冬和大家說再見,雖然也意味著流感季節就快過去,但是近來患流感的人數則有上升,原因同一種遲來的H3N2流感病毒有關。

同Denise一樣,好多人最近都有流鼻水和咳嗽,她用了幾星期才復原。

聯邦疾控中心(CDC)報告表示,九成機會冬季流感高峰期已過去,但是有另一種更強勁的H3N2流感病毒散播全國。

CDC表示,上星期採集患者的流感樣本當中,發現六成人患的就是H3N2流感,令更多人要入院,甚至死亡。

從去年9月30日至上週六,加州一共有307人死於流感,其中兩人年紀少於65歲,居住在南灣Santa Clara縣。

至於在全國,整個冬季就有2至3萬人死於流感。

北灣Roseville市,流感情況都好嚴重,令市內一間醫院要在門口設帳篷,醫治更多病人。

有專家表示,H3N2並非甚麼新型流感,只是該病毒在流感季節中來得比較遲,現在接種流感疫苗不太遲。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。