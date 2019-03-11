埃航客機墜毀157人亡 出事前機師曾要求折返

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釀成157人死亡的埃塞俄比亞航空空難，飛機黑盒已尋回，有助找出墜機真相，暫時只是知道客機起飛後僅數分鐘，機師就報告飛機有技術問題要折返，隨後就墜毀。

同型號的波音737 MAX 8客機，5個月前亦出過事墜毀，中國已下令暫時停飛這款客機。

空難後一日，搜救人員繼續在現場搜索，失事的埃塞俄比亞航空ET302撞落泥地，造成深坑，機身陷入坑內要用挖土機挖掘。

客機殘骸零碎，機翼散掉，搜救人員陸續發現遇難者遺骸。

客機失事時天氣良好，有目暫者說，見到客機墜毀前突然轉向，下墜時機尾冒煙，發出巨響。

航空公司表示，客機在起飛後6分鐘便與地面失去聯絡，之前機師已向控制塔報告出現”技術困難”，要求折返獲准。機師過去飛行記錄良好，累積飛行時數超過8,000小時，客機上月才做過檢查，機件沒問題。

有飛行追蹤網站偵測到客機的垂直速度一直不穩定，在起飛後很快便爬升約1,000呎，之後下降450呎，又突然爬升900呎，直至衛星追蹤數據消失。

這次是不夠半年內，第二宗涉及波音737 MAX 8的墜機意外，與去年10月墜落爪哇海的印尼獅航一樣，今次墜機的埃塞俄比亞航空同樣是新機，都是起飛後不久便失事。

不過埃塞俄比亞航空指，目前掌握的資料不多，暫時難以比較兩宗空難，會研究出事原因，是否與這款波音客機的自動偵測系統在發現飛機向上角度太大時，強制將機頭向下的防止失速設計有關。

波音公司亦會派技術人員到墜機現場協助調查，但認為無需要就駕駛737 MAX 8客機提供新指引。

有專家認為兩宗空難，客機出事前情況有明顯不同，獅航空速變動很大，但直至墜毀前仍收到客機傳輸的數據，但今次失事的埃塞俄比亞客機，空速並無變動，加上數據傳輸是突然全面停止，顯示客機可能在空中出現”災難性故障”。

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