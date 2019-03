埃航客機墜毀157人亡 出事前機師曾要求折返

【i-CABLE】

釀成157人死亡的埃塞俄比亞航空空難,飛機黑盒已尋回,有助找出墜機真相,暫時只是知道客機起飛後僅數分鐘,機師就報告飛機有技術問題要折返,隨後就墜毀。

同型號的波音737 MAX 8客機,5個月前亦出過事墜毀,中國已下令暫時停飛這款客機。

空難後一日,搜救人員繼續在現場搜索,失事的埃塞俄比亞航空ET302撞落泥地,造成深坑,機身陷入坑內要用挖土機挖掘。

客機殘骸零碎,機翼散掉,搜救人員陸續發現遇難者遺骸。

客機失事時天氣良好,有目暫者說,見到客機墜毀前突然轉向,下墜時機尾冒煙,發出巨響。

航空公司表示,客機在起飛後6分鐘便與地面失去聯絡,之前機師已向控制塔報告出現”技術困難”,要求折返獲准。機師過去飛行記錄良好,累積飛行時數超過8,000小時,客機上月才做過檢查,機件沒問題。

有飛行追蹤網站偵測到客機的垂直速度一直不穩定,在起飛後很快便爬升約1,000呎,之後下降450呎,又突然爬升900呎,直至衛星追蹤數據消失。

這次是不夠半年內,第二宗涉及波音737 MAX 8的墜機意外,與去年10月墜落爪哇海的印尼獅航一樣,今次墜機的埃塞俄比亞航空同樣是新機,都是起飛後不久便失事。

不過埃塞俄比亞航空指,目前掌握的資料不多,暫時難以比較兩宗空難,會研究出事原因,是否與這款波音客機的自動偵測系統在發現飛機向上角度太大時,強制將機頭向下的防止失速設計有關。

波音公司亦會派技術人員到墜機現場協助調查,但認為無需要就駕駛737 MAX 8客機提供新指引。

有專家認為兩宗空難,客機出事前情況有明顯不同,獅航空速變動很大,但直至墜毀前仍收到客機傳輸的數據,但今次失事的埃塞俄比亞客機,空速並無變動,加上數據傳輸是突然全面停止,顯示客機可能在空中出現”災難性故障”。

