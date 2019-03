埃航空難港人曾成毅遇難 友人讚致力貢獻社會（視頻）

【i-CABLE】

埃塞俄比亞航空空難,157名空難死者來自全球30多個國家及地區,當中有19名聯合國及其相關機構的職員,包括港人曾成毅,聯合國秘書長古特雷斯表示深感哀傷。

埃航空難,遇難的香港人曾成毅曾在多個國際非牟利組織工作,形容非洲是他的家。朋友讚揚他一生致力貢獻社會,推動民族平等發展。

遇難港人曾成毅,2015年加入聯合國環境署,曾經走訪埃塞俄比亞、蘇丹、乍得及日本等地,推動性別平權。

他在官方網頁提到,這份工作給他很大滿足感,去年6月轉換崗位,負責可持續發展的項目。

他日前在社交網站提到,聯合國環境大會週一起一連5日在內羅畢舉行,可能就是乘坐出事客機準備出席這次會議,但這趟旅程令他與太太,以及兩歲半的兒子從此陰陽相隔。

曾成毅的朋友表示,曾成毅由學生年代開始已經定下目標,要為弱勢社群服務,雖然大學修讀工商管理,但不像其他商科生選擇高收入的職業,選擇了一條難行的路。

曾成毅大學畢業後,遠赴陝西、羅馬,先後服務宣明會和世界糧食計劃署,一步一步實踐自己的理想。

他的母校中文大學發聲明,對曾成毅不幸罹難深表哀悼及難過,讚揚他多年來的工作造福人群,致力推動環境保護和可持續發展,他的熱誠令人敬佩。

