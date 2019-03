【KTSF】

灣區近幾個月連場大雨,除了滋潤水庫及植物外,亦為道路帶來很多坑洞,舊金山工務局在週末加班,趁車輛較少時加緊填補坑洞。

工務局其中一組人,就在繁忙的Geary大道填補坑洞,局方表示,馬路上有很多微細的空隙,雨水從空隙進入道路的底層,令市內出現了很多坑洞。

在交通繁忙的道路,例如是Geary大道、Vanness大道及19街等,坑洞出現得更多,局方近日先集中處理這些交通比較繁忙的道路,並選擇在週末維修,減低對交通造成的影響。

