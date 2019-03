【KTSF】

一名加州公路巡警,週一早上在中半島San Mateo市路段的101號公路遇上車禍,嚴重受傷,需要送院治療。

事發於早上10時20分左右,地點在101公路南行線Third Avenue出口處以南,騎著電單車的巡警,與一輛2018年灰色Volkswagen Golf汽車相撞。

巡警在事故中受重傷,但沒有生命危險。

駕駛Volkswagen汽車的司機,有留在現場協助調查,右邊兩條行車線需要封閉以進行調查。

