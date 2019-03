【KTSF】

舊金山市長布里德(London Breed)週一在市府大廈宣布任命Manohar Raju出任公辯律師的職位,接替日裔公辯律師賀大器突然離世後遺下的空缺。

Raju目前是副公辯律師,專責重罪案件,他將會接任公辯律師的職務,直至今年11月的選舉,屆時選民將決定由誰完成賀大器遺下的最後3年任期。

59歲的賀大器於2月22日與友人在北岸區晚餐後突感不適,送院後不治,懷疑是心臟病發。

Raju在舊金山公辯律師辦公室工作已11年,他是在18年前在Contra Costa縣開始擔任公辯律師。

