【KTSF 陳嘉琪報導】

想要去歐盟國家旅行,從2021年開始,持美國護照也必須先在網路上申請旅行許可(ETIAS),去英國旅遊則不受影響。

歐盟上週五宣布,從2021年開始,包括美國等所有免簽證國家旅客,要到訪歐盟的國家,包括法國及德國等26個國家,必須先在網路上透過歐洲旅遊資訊及許可系統(ETIAS)申請旅行許可,並要支付約8元費用,該許可有效期為3年,同時可多次進出。

歐盟聲稱,該規定是為了加強保安,防範恐怖主義和非法移民。

目前美國公民持美國護照,不用簽證就可以到歐盟旗下國家旅遊最多90天,英國則不受這項新規定所限。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。