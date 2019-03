影評：《Marvel 隊長》看影后演超級英雄

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

漫畫兼製片廠Marvel,最新超級英雄電影請來影后Brie Larson來演超級女英雄。

一位在Kree 星球的卓越打手Vers,對自己的過去失去記憶,也不知道為什麼自己的雙手能夠發出大量能源。教練要她學習如何控制情緒,來控制自己的超能力。與此同時,Vers 所屬的特工隊,也必須擊退一群名為Skrull 的變形外星人。一次空中戰鬥讓Vers 和對手撞毀在1995年洛杉磯的一間錄像帶出租店Blockbuster。這場來自外太空的打鬥,也引來當地兩名特工的追查。期間,大夥也了解到Skrull ,其實並不是之前想像中的太空惡霸。Vers 之後的戰役也徵召了多年失散的好友Maria,開始一段爭取榮耀的旅程。

Marvel 漫畫廠自從2008年,將《Iron Man》搬上大熒幕後,過去十年在影壇楊威,成了好萊塢的票房常勝軍。但是當中的女性角色都帶花瓶配角成分,這是Marvel 首部以女角色挑大樑的鉅作。請來Anna Boden 和Ryan Fleck,兩位在獨立電影打拼的導演指導,還有影后Brie Larson 主演,加深了影片劇情的深度。縱然還是脫離不了一些強求的鏡頭,電影開頭對Vers 這角色控制情緒的要求,還是避不開長久存在的刻板印象。另外還有一場打鬥的鏡頭,特別運用一首著名流行歌曲來凸顯Vers 雖然女兒身,但還是可以和眾人打鬥。這未必過於刻意?話說回來,以非白人男子的角色為好萊塢電影的軸心,還是值得支持。讓眾人了解到,不論來自哪個社群,都應該得到社會的接受與認同。

《Captain Marvel》令來自非主流社群的觀眾,感到鼓舞。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://movies.disney.com/captain-marvel

