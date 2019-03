【i-CABLE】

英國國會下週二再表決脫歐協議草案,首相文翠珊再次促請歐盟同意修改草案,指英國在有協議下脫歐,符合歐盟利益。

文翠珊指草案被否決或延遲脫歐,只會令爭拗持續下去,甚至觸發第二次脫歐公投,英國可能以後也無法離開歐盟。

英國官員週末會繼續在比利時布魯塞爾與歐盟開會,文翠珊則會致電歐盟成員國領袖,爭取他們支持修改草案。

工黨黨魁科爾賓指,無論草案最終如何也不會支持,稱首要阻止英國硬脫歐。

