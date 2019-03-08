特朗普巡視龍捲風受災地區 向死者默哀

【KTSF 張麗月報導】

在上週末，有3個州受龍捲風吹襲，造成23人死亡，特朗普總統週五到受災最嚴重的阿拉巴馬州巡視。

特朗普首先坐直升機，鳥瞰受龍捲風吹襲的阿拉巴馬、佛羅里達和南卡羅萊3個州的破壞程度，然後抵達受災最嚴重的阿拉巴馬州Lee縣偏遠城鎮Beauregard。

特朗普站在死難者十字架前默哀片刻，他說，見到許多房屋和樹木被龍捲風吹到連根拔起，破壞程度令人難以置信，留下的只有廢墟。

特朗普說：”所看見的令人難以置信，看看。”

這些龍捲風時速高達170哩，特朗普本星期初簽署了重大災難狀態令，可以獲得聯邦更多救災援助。

特朗普除了感謝FEMA前線緊急救援人員之外，還與災民見面，安慰他們，聆聽他們凄慘的經歷。

有災民表示，他的房屋雖然被摧毀，幸好他和家人無恙。

災民Granadas Baker說：”我每天醒來都是美好日子，由現時開始，毫無疑問，沒有埋怨。”

氣象預測更多風暴可能快將來臨，至於災後的善後工作，可能需要長時間去重建。

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