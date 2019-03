特朗普巡視龍捲風受災地區 向死者默哀

【KTSF 張麗月報導】

在上週末,有3個州受龍捲風吹襲,造成23人死亡,特朗普總統週五到受災最嚴重的阿拉巴馬州巡視。

特朗普首先坐直升機,鳥瞰受龍捲風吹襲的阿拉巴馬、佛羅里達和南卡羅萊3個州的破壞程度,然後抵達受災最嚴重的阿拉巴馬州Lee縣偏遠城鎮Beauregard。

特朗普站在死難者十字架前默哀片刻,他說,見到許多房屋和樹木被龍捲風吹到連根拔起,破壞程度令人難以置信,留下的只有廢墟。

特朗普說:”所看見的令人難以置信,看看。”

這些龍捲風時速高達170哩,特朗普本星期初簽署了重大災難狀態令,可以獲得聯邦更多救災援助。

特朗普除了感謝FEMA前線緊急救援人員之外,還與災民見面,安慰他們,聆聽他們凄慘的經歷。

有災民表示,他的房屋雖然被摧毀,幸好他和家人無恙。

災民Granadas Baker說:”我每天醒來都是美好日子,由現時開始,毫無疑問,沒有埋怨。”

氣象預測更多風暴可能快將來臨,至於災後的善後工作,可能需要長時間去重建。

