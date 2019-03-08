前律師作證指沒要求特赦 特朗普斥他說謊

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週五表示，對他的前競選經理Paul Manafort被判監47個月感到難過，但對要經常替他執手尾的前律師Michael Cohen，他卻繼續窮追猛打，說Cohen曾親自向他要求希望獲得特赦。

特朗普總統週五再次指責，他的前律師經常說謊。

特朗普說：”他經常就很多事情說謊，但當他就特赦說謊時，那這是謊言，特赦他甚麼都知道，他的律師說他們找我的律師，要求特赦。”

特朗普稍後發推文再聲稱，Cohen親自來找他要求特赦，但他拒絕，說對方又再說謊。

Cohen在上星期到國會作證，說特朗普隱瞞與俄國的商業往來，以及指使他幫助隱瞞特朗普的婚外情等後，特朗普就加劇對Cohen誠信的攻擊。

Cohen在作證時曾說：”我從來沒有，也不會接受特朗普總統的特赦。”

Cohen週五立即反駁特朗普，說又是大話連篇。

特朗普的前競選經理Manafort，因為瞞稅和銀行詐騙等被判監，特朗普說為他感到難過。

特朗普說：”我為Paul Manafort感到難過，我相信他這段日子不好過。”

特朗普更扭曲Manafort案法官的說話。

特朗普說：”你們若有留意，他的律師、一個很受尊重的人，和一個很受尊重的法官都說，沒有和俄國合謀。”

但事實是，在Manafort的審訊中，法官有提及他的罪行和穆勒調查的分別，更指出與俄國政府合謀企圖影響選舉的任何事情，都與本案無關，而特朗普和他的幕僚都不願意排除特赦Manafort的可能性。

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