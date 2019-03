當局去年接獲14萬宗網上假冒技術支援騙案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦貿易委員會(FTC)去年接到143,000宗網上假冒技術支援的詐騙案,當局表示,60歲以上的人被騙錢的機率,比年輕人高出5倍。

FTC表示,很多人用電腦需要協助時,會在網上搜尋技術支援的資料時被騙。

FTC表示,起訴一間名為Elite IT Partners的公司,FTC指這間公司在網上付錢,讓搜尋如何取回密碼的人找到該公司。

當求助者在填表格提供聯絡資料後,該公司就會有人打電話,聲稱能幫受害人解決問題,然後在取得許可後,在受害人的電腦顯示,電腦存在例如病毒的問題,而聲稱必須立即消除。

而受害人就因為付錢來解決原本不存在的問題,和不需要的維修。

FTC提醒民眾,要真的需要技術上的協助,可以找一間有信譽的公司,或是透過親友介紹,要是懷疑某家公司有問題,可以在網上搜索該公司客戶的意見或投訴。

要是有人打電話說你的電腦有問題,也不要相信。

FTC也提醒民眾,定時更新保安防毒軟件。

