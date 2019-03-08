當局去年接獲14萬宗網上假冒技術支援騙案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦貿易委員會（FTC）去年接到143,000宗網上假冒技術支援的詐騙案，當局表示，60歲以上的人被騙錢的機率，比年輕人高出5倍。

FTC表示，很多人用電腦需要協助時，會在網上搜尋技術支援的資料時被騙。

FTC表示，起訴一間名為Elite IT Partners的公司，FTC指這間公司在網上付錢，讓搜尋如何取回密碼的人找到該公司。

當求助者在填表格提供聯絡資料後，該公司就會有人打電話，聲稱能幫受害人解決問題，然後在取得許可後，在受害人的電腦顯示，電腦存在例如病毒的問題，而聲稱必須立即消除。

而受害人就因為付錢來解決原本不存在的問題，和不需要的維修。

FTC提醒民眾，要真的需要技術上的協助，可以找一間有信譽的公司，或是透過親友介紹，要是懷疑某家公司有問題，可以在網上搜索該公司客戶的意見或投訴。

要是有人打電話說你的電腦有問題，也不要相信。

FTC也提醒民眾，定時更新保安防毒軟件。

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