SpaceX”載人龍”飛船結束試飛返回地球（視頻）

【i-CABLE】

美國私營航天企業 SpaceX 的模擬載人飛船”載人龍”返回地球,結束首次試飛任務,美國距離重啟載人航天任務又再走近多一步。

以超音速穿過地球大氣層的飛船,承受攝氏1,600度高溫,在美國東部時間早上近9時降落在佛羅里達州卡納維拉爾角對開海域。

通過今次測試的最後一道難關,SpaceX總部傳出歡呼聲。

飛船近前端的部分在降落前,釋出4個降落傘減慢速度,配備直升機坪的船隻到場打撈飛船,運回甘迺迪太空中心檢查。

這次是50年來首次有設計載人的飛船完成任務後,降落在大西洋。

返回地球6小時前,飛船先與國際太空站自動分離,飛行期間再丟棄非加壓艙,推進器亦需點火15分鐘,令飛船脫離軌道。

飛船是在週日早上成功與國際太空站對接,飛船上唯一”乘客”假人模型雷普莉,身上裝有多個感應器,記錄飛行過程中假人承受的真實數據,為日後真正載人升空做準備。

國際太空站的3位太空人在飛船停留5天期間,亦採集了空氣樣本及進行了多項測試。

若果今次測試順利完成,SpaceX預料最快7月搭載兩名美國太空人升空,有望成為首間載人到國際太空站的私人企業。

