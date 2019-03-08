SpaceX”載人龍”飛船結束試飛返回地球（視頻）

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美國私營航天企業 SpaceX 的模擬載人飛船”載人龍”返回地球，結束首次試飛任務，美國距離重啟載人航天任務又再走近多一步。

以超音速穿過地球大氣層的飛船，承受攝氏1,600度高溫，在美國東部時間早上近9時降落在佛羅里達州卡納維拉爾角對開海域。

通過今次測試的最後一道難關，SpaceX總部傳出歡呼聲。

飛船近前端的部分在降落前，釋出4個降落傘減慢速度，配備直升機坪的船隻到場打撈飛船，運回甘迺迪太空中心檢查。

這次是50年來首次有設計載人的飛船完成任務後，降落在大西洋。

返回地球6小時前，飛船先與國際太空站自動分離，飛行期間再丟棄非加壓艙，推進器亦需點火15分鐘，令飛船脫離軌道。

飛船是在週日早上成功與國際太空站對接，飛船上唯一”乘客”假人模型雷普莉，身上裝有多個感應器，記錄飛行過程中假人承受的真實數據，為日後真正載人升空做準備。

國際太空站的3位太空人在飛船停留5天期間，亦採集了空氣樣本及進行了多項測試。

若果今次測試順利完成，SpaceX預料最快7月搭載兩名美國太空人升空，有望成為首間載人到國際太空站的私人企業。

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