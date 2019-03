【KTSF】

喜歡滑雪的民眾有好消息了,太浩湖地區的Squaw Valley宣佈,今年的滑雪場將一直到開放到暑期的7月7日。

Squaw Valley宣佈,在今年亡兵紀念日5月27號之後,會根據天氣狀況,每逢週末繼續開放滑雪場,直到7月7號的週日為止。

截至目前,當地有596吋厚積雪,相當於50呎高,遠超過年均450吋的積雪厚度。

僅今年2月的降雪量就有315吋,已打破2017年1月282吋的單月紀錄。

