聖荷西舉行矽谷車展 自動駕駛技術成焦點（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

一年一度的矽谷車展,週四起一連4日在南灣聖荷西會議中心舉行,今年車展有甚麼新款汽車及最新的科技?

今年矽谷車展的主題是未來的汽車,接近30間汽車製造商,展示數百款最新型號的汽車。

汽車科技日新月異,自動駕駛技術是新科技的重點之一,不少新型號的汽車,都配備自動剎車技術及道路行車糾正技術,當汽車脫離行駛路線便會自動糾正。

Del Grande Dealer Group主席Jeremy Beaver說:”自動剎車,直線行進輔助,確保汽車在正確的道路,很多汽車具備自動泊車功能,在紅綠燈前的停開車功能,所以汽車一路以來的設計,都令駕駛者及乘客變得更安全。”

汽車廢氣排放量一直是環保人士關注的問題,加州更重視汽車減排,所以今年車展,電動車是當中一大亮點,車廠相繼推出電油混合車或全電動汽車。

Beaver說:”Santa Clara縣在上季度,有25%的汽車銷售都是全電動車或電油混合車,所以參展車來都是想預覽最新的電動及電油混合汽車。”

Audi即將推出首款全電動車E-tron,Hyundai則推出價錢大眾化的Koan EV。

大家只要出示有效的駕駛執照,再按照主辦單位提供的試駕清單,選擇新型號的汽車,就可以在公路上試駕,試駕沿途有專員講解及介紹車內的新配置。

聖荷西州立大學的機械工程系亦有參加今次的車展,他們將會展示由學生設計至製造,一手包辦的全自動駕駛汽車,學生現場講解汽車感應器如何避免撞倒行人​。

除了高科技汽車外,還有車迷最期待的名車展覽。

矽谷車展週四至週日在聖荷西McEnery會議中心舉行,早上10時到晚上10時,週日車展開放至晚上6時,入場費詳情可上網查詢,網址:http://www.svautoshow.com

