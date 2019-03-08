聖荷西舉行矽谷車展 自動駕駛技術成焦點（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

一年一度的矽谷車展，週四起一連4日在南灣聖荷西會議中心舉行，今年車展有甚麼新款汽車及最新的科技？

今年矽谷車展的主題是未來的汽車，接近30間汽車製造商，展示數百款最新型號的汽車。

汽車科技日新月異，自動駕駛技術是新科技的重點之一，不少新型號的汽車，都配備自動剎車技術及道路行車糾正技術，當汽車脫離行駛路線便會自動糾正。

Del Grande Dealer Group主席Jeremy Beaver說：”自動剎車，直線行進輔助，確保汽車在正確的道路，很多汽車具備自動泊車功能，在紅綠燈前的停開車功能，所以汽車一路以來的設計，都令駕駛者及乘客變得更安全。”

汽車廢氣排放量一直是環保人士關注的問題，加州更重視汽車減排，所以今年車展，電動車是當中一大亮點，車廠相繼推出電油混合車或全電動汽車。

Beaver說：”Santa Clara縣在上季度，有25%的汽車銷售都是全電動車或電油混合車，所以參展車來都是想預覽最新的電動及電油混合汽車。”

Audi即將推出首款全電動車E-tron，Hyundai則推出價錢大眾化的Koan EV。

大家只要出示有效的駕駛執照，再按照主辦單位提供的試駕清單，選擇新型號的汽車，就可以在公路上試駕，試駕沿途有專員講解及介紹車內的新配置。

聖荷西州立大學的機械工程系亦有參加今次的車展，他們將會展示由學生設計至製造，一手包辦的全自動駕駛汽車，學生現場講解汽車感應器如何避免撞倒行人​。

除了高科技汽車外，還有車迷最期待的名車展覽。

矽谷車展週四至週日在聖荷西McEnery會議中心舉行，早上10時到晚上10時，週日車展開放至晚上6時，入場費詳情可上網查詢，網址：http://www.svautoshow.com

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