【KTSF】

舊金山市場街以南路段週五早上發生車禍,造成一人死亡。

當局於早上8時19分接報,車禍地點在6街夾Howard街。

警方指受害人事發時應該在踏單車,他可能與一輛貨車相撞,當局尚未公布死者的年齡或性別。

