舊金山Muni女司機遇劫受襲 警緝兩女子

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山一名Muni巴士女司機週三遭襲擊及搶劫,警方正在追捕兩名女疑犯。

警方消息指,事發在週三下午3點50分,現場位於Twin Peaks附近,Burnett大街夾Parkridge Drive。

當時駕駛著37號巴士的女司機,對兩名剛上車的女子指出她們沒有付車資,然後雙方發生口角,兩名女子被指開始毆打司機,之後更搶走司機的背包,裡面裝著手機和平板電腦,兩名女子得手後逃離現場。

舊金山交通局指,自2015年起,Muni司機被襲擊的案件下跌了33%,從770宗下跌到去年的522宗。

Muni巴士司機工會領袖表示,這些數字僅是報案的案件數量,他們知道司機每日都受到騷擾、恐嚇、欺凌和襲擊,但司機因為害怕報復而不報案,希望執法部門採取行動。

警方目前仍未公佈車上的閉路電視畫面,並正在尋找兩名女疑犯的下落,女司機遇襲後無須送院治療。

兩名女疑犯被指年約18歲,警方呼籲有線索的民眾致電(415) 575-4444,聯絡警方。

