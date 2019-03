舊金山新可負擔房屋落成 供低收入及曾露宿家庭入住（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Market街以南(SOMA)一個專為低收入及曾經無家可歸的家庭而設百分百可負擔的房屋項目落成,週四舉行剪綵儀式。

田德隆社區發展公司(TNDC)張素嫻說:”你看到街上現在又下雨,又寒冷,小孩跟成人都不好受,我們希望給他們一個安身之所,讓他們能夠在此安居樂業,令街上少了露宿者,而且讓年輕人知道有個家的重要。”

這座大廈位於Mission街1036號,在6街與7街之間,用了5年時間興建,一共提供83個專為家庭而設的可負擔房屋單位,其中40個提供給曾經無家可歸的家庭入住,市府亦安排兩個社工,在大廈跟進每一個家庭的情況。

物業管理公司表示,住客已經入伙,當中住了超過150個兒童。

此外,舊金山市長布里德亦宣布,市府將會用部分去年得到的意外盈餘,在這座大廈旁邊的空地,興建250個專為無家可歸者而設的可負擔房屋單位。

