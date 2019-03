【KTSF 古琳嘉報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)一家咖啡店,週四發生一起持槍搶劫案,歹徒在光天化日之下,到店內搶走所有客人的手提電腦。

週四中午1點左右,MacArthur大道靠近35 Avenue的World Ground咖啡店,遭一名持槍男子闖入搶劫。

該男子用槍指著一個客人,要他把其他客人的手提電腦收集給他,一名咖啡店員工偷偷跳過圍牆到隔壁店家求助。

事發後,這家咖啡店暫停營業,警方證實,一名帶著全罩式面罩、穿著橘色工作背心的男子犯案,搶走8至10台電腦。

