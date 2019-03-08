舊金山多間公司上市將湧現富豪 房價料再推高

【KTSF 黃恩光報導】

數家以舊金山為基地的公司，計劃短期內上市，會造就成千上萬的百萬富翁，這些年輕的有錢人，將會在市內買屋置業，有分析房地產數據的人士估計，這一波富豪將會大大推高舊金山的房屋價格。

紐約時報這篇文章的標題是，”成千的新百萬富翁將活活吞噬舊金山”，報導指出，幾家高科技公司，包括Uber、Lyft、Slack、Postmates、Pinterest和Airbnb都計劃今年上市，估計單單Uber的市場價值達到1,200億元，持有股份的員工在公司上市後，會一夜成為百萬富豪。

之前中半島的Facebook和南灣的Google上市，兩家公司的員工住在不同地區，對房屋的需求也較為分散，而今次上市風潮集中在舊金山。

報導指出，年輕的富豪喜愛方便，會選擇住在上班附近的地方，即是舊金山。

有房地產數據分析師預測，舊金山未來的獨立屋價格，會攀升至平均500萬元一間，而且估計新買家將會用現金買屋。

除了房屋之外，未來年輕富豪對交通運輸、餐廳和娛樂的需求也會大大增加。

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