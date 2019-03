眾議院通過議案 譴責反猶太復國主義

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週四表決通過一項不點名議案,譴責反猶太復國主義、恐懼伊斯蘭以及種族歧視等頑固的思想行為。

這項議案以絕大多數票通過,只有23名共和黨人反對,這些共和黨人不滿議案沒有點名譴責伊蘭-奧瑪爾。

事件起因是,本身是穆斯林的新進非洲裔聯邦眾議員奧瑪爾,近來發表一些批評以色列及親以色列的政治說客影響美國的外交政策,惹來國會部份民主黨人不滿,要求眾議長普洛西採取行動。

但隨即引來黨內外其他有影響力的人物力撐奧瑪爾,指事件是對人不對事,就是針對奧瑪爾是非洲裔穆斯林,而否定奧瑪爾的正當合理言論權利,並且將奧瑪爾對以色列的批評,與反猶太復國主義混為一談。

這些反彈令到民主黨內亂成一團,眾議院民主黨團經過一個星期辯論後,出台週四的議案,而眾議長普洛西也聲明奧瑪爾的言論並不是反猶太復國主義。

