舊金山水利局推 “綠色基礎設施補助計劃”（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山水利局推出新的”綠色基礎設施補助計劃”,旨在幫助市內擁有大型物業的私人或商業業主,在樓宇週圍設計並建一個能有效吸收雨水的庭院項目。

舊金山水利局為緩解市內排污系統,每年雨季面臨的排水壓力推出一項環保計劃”綠色基礎設施補助計劃”(Green Infrastructure

Grant Program),協助有大面積不滲水地面的業主,設計修健一個可吸收大量雨水的項目。

綠色基礎設施補助計劃負責人Sarah Bloom說:”你可以建雨水花園,如同我們後面這個,這些是植被花園,有植物、人工土壤,專門用來收集雨水,這邊我們還有滲水的水泥地面,也是一項可資助的科技,你也可以用水泥鋪墊物或滲水的瀝青、雨水收集系統、環保屋頂,任何被認可的綠色基礎設施。”

“綠色基礎設施補助計劃”也是舊金山水利局支持環保的重要項目之一,目的是到2050年,能夠協助收集10億加侖雨水,這個計劃之前曾在校區實施過,現在推廣到大型的私人及商業樓宇。

這些大型物業包括學校、公園、研究機構、商業樓宇,不包括個人住宅,而申請的業主必須符合5項要求,第一必須可以連接到舊金山水利局的排污系統;第二,至少有半英畝可使用的地面空地;第三,設計的環保項目必須能收集九成雨水,當局有計算方法協助業主計算;第四,挑選一個有環保建築設施經驗的設計團隊,最後還要符合最少兩項環保要求。

Bloom說:”綠色基礎設施的主要目的,是管理雨水而且還有許多好處,例如附近交通,增加原生棲息地的物種,重複使用雨水作非自來水用途,在我們的指引手冊中,有列出所有符合規定的好處,每個項目必須包含兩個。”

水利局頭兩年先為該計劃撥款640萬元,之後每年撥款200萬元,申請者先到先得。

Bloom說:”所以最高補助是根據你所管理的不滲水區域,可以獲得765,000元管理每英畝不滲水地面,每個項目最多可獲得200萬元。”

舊金山水利局計劃在4月和5月再度推出相關講座,有興趣申請計劃補助的業主,可上水利局網站查詢詳情,網址:sfwater.org。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。