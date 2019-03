【KTSF】

提醒大家,夏令時間本週末開始,週六晚上睡覺前記得將時鐘調快一個小時,醫學人士表示,兒童比成年人較難調時差,家長可以幫助孩子早點適應。

要孩子睡得更好,醫生提出三個建議,第一、是把孩子的手提電話拿開,用傳統鬧鐘。

第二、拉開窗簾​。確保孩子在睡醒後。15分鐘內接觸自然陽光。

第三、確保孩子的床只是他們睡覺的地方,而不是做功課或看電視、玩電子遊戲的地方。

加州選民在去年底的選舉中通過的7號提案,支持加州全年採用夏令時間,不再需要每年調時鐘2次,但是否能夠真的實行,還有一段路要走。

