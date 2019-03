加州擬改革刑事司法系統 自動幫輕罪犯洗底（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州刑事司法系統改革踏出一大步,代表舊金山的州眾議員丁右立(Phil Ting)提出新法案,由加州自動為犯了輕罪之後改過自新的人,清除案底。

現時的法例規定,被拘捕,但沒有被定罪的人,拘捕的紀錄會被清除,但是被定罪後,合資格清除紀錄的人,就要上庭申訴,由法官決定。

州眾議員丁右立表示,很多人不知道自己是否合資格”洗底”,加上”洗底”需要用上很多時間,令很多人卻步,但這些案底確實影響更生人士的過正常生活,不論是就業、置業,甚至是想加入子女學校的家長會,都會受到影響。

地檢處兩星期前宣布清除市內過往因為使用大麻被定罪,約94,000人的案底,不過至今只有23人聯絡處方。

為了幫助一些犯了輕罪,之後一直紀錄良好的人,丁右立提出AB1076,建議由州司法部建立一個網上資料庫,篩選出合資格清除案底的人,再交由各地方的地檢處負責”洗底”。

丁右立指,人手”洗底”每宗案件需要約3,700元,利用電腦只需要每宗4毫。

丁右立說:”服刑的關鍵在於你服了刑,向社區還了債,而不在於永遠保留案底,當債已償還,他們應有機會重新開始。”

Jay Jordon 14年前因為汽車盜竊而被定罪,他表示,太太年紀大,想收養兒童,但因為有案底而遭到拒絕。

他亦都聽過有70歲的長者,因為在20歲犯了罪,而被拒申請長者公寓。

Jordon指,他已經知錯,究竟如何才能過正常生活呢?

Jordon說:”我付4種稅,卻不能完全進入社會,這不是公眾安全,也不是負責任,不是大家都知道的真正美國價值。”

地檢官George Gascon解釋,這個自動”洗底”的法案,並不包括性罪案及暴力罪案,而符合”洗底”的人,不能夠再犯,亦要通過更生設施的評估,在就業方面,申請某一些政府工,仍然要披露犯罪紀錄,而執法部門亦有權查閱。

丁右立指,雖然這一條是州法,不過參加與否最終由各地檢處自行決定。

