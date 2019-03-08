加州擬改革刑事司法系統 自動幫輕罪犯洗底（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州刑事司法系統改革踏出一大步，代表舊金山的州眾議員丁右立（Phil Ting）提出新法案，由加州自動為犯了輕罪之後改過自新的人，清除案底。

現時的法例規定，被拘捕，但沒有被定罪的人，拘捕的紀錄會被清除，但是被定罪後，合資格清除紀錄的人，就要上庭申訴，由法官決定。

州眾議員丁右立表示，很多人不知道自己是否合資格”洗底”，加上”洗底”需要用上很多時間，令很多人卻步，但這些案底確實影響更生人士的過正常生活，不論是就業、置業，甚至是想加入子女學校的家長會，都會受到影響。

地檢處兩星期前宣布清除市內過往因為使用大麻被定罪，約94,000人的案底，不過至今只有23人聯絡處方。

為了幫助一些犯了輕罪，之後一直紀錄良好的人，丁右立提出AB1076，建議由州司法部建立一個網上資料庫，篩選出合資格清除案底的人，再交由各地方的地檢處負責”洗底”。

丁右立指，人手”洗底”每宗案件需要約3,700元，利用電腦只需要每宗4毫。

丁右立說：”服刑的關鍵在於你服了刑，向社區還了債，而不在於永遠保留案底，當債已償還，他們應有機會重新開始。”

Jay Jordon 14年前因為汽車盜竊而被定罪，他表示，太太年紀大，想收養兒童，但因為有案底而遭到拒絕。

他亦都聽過有70歲的長者，因為在20歲犯了罪，而被拒申請長者公寓。

Jordon指，他已經知錯，究竟如何才能過正常生活呢？

Jordon說：”我付4種稅，卻不能完全進入社會，這不是公眾安全，也不是負責任，不是大家都知道的真正美國價值。”

地檢官George Gascon解釋，這個自動”洗底”的法案，並不包括性罪案及暴力罪案，而符合”洗底”的人，不能夠再犯，亦要通過更生設施的評估，在就業方面，申請某一些政府工，仍然要披露犯罪紀錄，而執法部門亦有權查閱。

丁右立指，雖然這一條是州法，不過參加與否最終由各地檢處自行決定。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。