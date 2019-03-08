南加當局搗破7間非法大麻種植場 拘3名華裔

【KTSF 江良慧報導】

聯邦和地方執法部門經過一年多的調查，週四在南加州突擊搜查7間屋，搗破多個大麻非法種植場，並拘捕3名華裔男人，當局指他們涉嫌收取來自中國的巨額匯款買屋，非法種植大麻。

週四下午，調查員繼續在現場把大棵的大麻取走，當局週四搗破7間非法大麻種植場，背後的資金全部來自中國，部分大麻就種在車房前，附近的鄰居感到不可思議。

鄰居Ray Estrada說：”難以置信，沒想過會在這區發生。”

行動中拘捕3名疑犯，他們分別是Alhambra居民，42歲的Ben Chen；Pasadena居民，44歲的Jimmy Yu；以及37歲的Chino居民，被指是主腦的地產經紀Aaron Li。

Li在這間屋被捕，不過這裡並非非法大麻種植場。

調查人員表示，Li涉嫌用來自中國數以百萬計的匯款，用假名買屋，再把他們改造成大麻種植場。

鄰居說，週四早上行動時，聽到類似閃光彈的聲響，涉事房屋的附近有一個乳牛場。

鄰居Valerie Carballo說：”他們很聰明，因為有牛的氣味，大家都沒有聞到大麻。”

Estrada說：”有時候路過時會聞到輕微的大麻味，現在可以聞到更多一點。”

當局表示，這些養植場生產的大麻，大部分都是出售給內華達和加州的買家。

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