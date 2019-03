南加當局搗破7間非法大麻種植場 拘3名華裔

【KTSF 江良慧報導】

聯邦和地方執法部門經過一年多的調查,週四在南加州突擊搜查7間屋,搗破多個大麻非法種植場,並拘捕3名華裔男人,當局指他們涉嫌收取來自中國的巨額匯款買屋,非法種植大麻。

週四下午,調查員繼續在現場把大棵的大麻取走,當局週四搗破7間非法大麻種植場,背後的資金全部來自中國,部分大麻就種在車房前,附近的鄰居感到不可思議。

鄰居Ray Estrada說:”難以置信,沒想過會在這區發生。”

行動中拘捕3名疑犯,他們分別是Alhambra居民,42歲的Ben Chen;Pasadena居民,44歲的Jimmy Yu;以及37歲的Chino居民,被指是主腦的地產經紀Aaron Li。

Li在這間屋被捕,不過這裡並非非法大麻種植場。

調查人員表示,Li涉嫌用來自中國數以百萬計的匯款,用假名買屋,再把他們改造成大麻種植場。

鄰居說,週四早上行動時,聽到類似閃光彈的聲響,涉事房屋的附近有一個乳牛場。

鄰居Valerie Carballo說:”他們很聰明,因為有牛的氣味,大家都沒有聞到大麻。”

Estrada說:”有時候路過時會聞到輕微的大麻味,現在可以聞到更多一點。”

當局表示,這些養植場生產的大麻,大部分都是出售給內華達和加州的買家。

