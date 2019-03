中國2月外貿表現遠差過市場預期

【i-CABLE】

中國2月外貿表現遠差過市期預期,當中出口急跌超過兩成,是3年來最大跌幅。有經濟師認為,中美貿易戰及環球經濟放緩的影響剛剛開始反映,未來數月表現會繼續差。

稱受春節因素影響,中國2月外貿表現遠差過市期預期。

2月出口以美元計價大跌兩成,是2016年2月以來最大跌幅,遠差過市場預期的下跌5%。

進口則跌5.2%,跌幅擴大3.7%,同樣差過市場預期,已經連續3個月下跌。

海關總署表示,剔除春節因素,上月出口升1.5%,進口則升6.5%。

整體貿易順差大幅收窄至41.2億美元,遠少過市場預期266億美元。

有經濟師不認同出口大跌是受春節因素拖累,認為中美貿易戰及環球經濟放緩影響剛剛才開始反映。

各類貨品當中,2月出口鋼材按月跌27%,進口鐵礦砂則按月減少近9%,進口煤更大減47%。

海關總署指1月至2月合計,對美國貿易順差有2,900億人民幣,升3.9%,其中由美國進口以人民幣計價則跌32%,出口跌近一成。

