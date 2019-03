【KTSF】

灣區捷運(BART)自去年1月起,實施加強查票的計劃,以打擊逃票,但有報導指捷運至今發出接近6,800張罰單,當中超過九成人沒有交罰款。

《舊金山紀事報》報導指,去年捷運向逃票的成人發出6,152張罰單,對逃票的青少年發出648張罰單,罰款總數超過497,000元,但只有581張罰單交了錢,收到約64,500元。

接近一半的罰款,要付給處理罰單的第三方公司,捷運最後只能夠獲得約32,000元。

而這個查票計劃,至今已花費了140萬元來運作。

