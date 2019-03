中醫針灸師飛機上為病人急救 卻受到空服人員冷漠對待（視頻）

【KTSF】

灣區兩名中醫針灸師,分別在不同的飛機上為病人進行急救,但是受到空服人員冷漠對待,中醫師是否在美國不受重視?

王香妮是一名獲加州執業資格的針灸師,她表示,週一清晨在一班由台灣飛往舊金山的聯合航空班機中,見到一名乘客突然昏迷倒地,頭部撞到櫃檯,空服人員在機上廣播急召醫生,王香妮於是志願為該乘客進行急救。

王香妮說:”我跟那個空姐說我是針灸師,她一副不太搭理的樣子,險色語氣都不太好,我就不管他醫生還未到,我覺得人命關天,所以先出手急救。”

正當空服員仍在尋找其他醫生時,王香妮就幫該位病人按穴位急救。

王香妮說:”我大概按了兩分鐘後,那個乘客就醒過來,我就問”你還好嗎?”他就舉起手指,豎起姆指。”

她表示,空服員之後請來另外3名醫生視察病人,病人後來據稱沒有大礙,空服員最後只答謝該3名醫生,但是就沒有理會王香妮,王香妮覺得在這件事上,顯示中醫師在美國不被重視。

王香妮說:”讓我覺得很受傷,在他們心目中好像,只有西醫是醫生可以出手救人,好像中醫不能救人的感覺,所以有點難過。”

聯合航空就解釋,在空中如果發生任何醫療事故,空服員會即時聯絡MedLink國際航空應急中心,類似是空中911服務,然後由MedLink決定志願乘客是否合資格在機上進行急救,MedLink都可以核對志願乘客在任何國家所持有的醫生執照。

有另一名灣區中醫針灸師王世寧表示,曾經兩次在飛機上救人,其中一次在中國航空班機中,為一名身體不適的乘客插針治療後,該乘客就沒有大礙。

該班機的空服員就也很配合和答謝王世寧,不過第二次在土耳其航空班機待遇就很不同,當時有一名乘客嘔吐不適暈倒,王世寧就為她按人中穴位,過不久該名乘客就清醒過來,但是被該班機的空服人員質疑。

王世寧說:”那個土耳其航空艙務員走到我身邊說,”你有執照嗎?”,我說我有,讓他看了看,感覺就是被誤解,覺得中醫尤其是針灸師,還是沒有走出中國,被很多地方誤解,我們也只能承受,下機時那個病人跟我說非常感謝,說我救了他。”

兩名針灸師都表示,當時救人要緊刻不容緩,面對同類情況依然會伸出援手。

