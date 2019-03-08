中醫針灸師飛機上為病人急救 卻受到空服人員冷漠對待（視頻）

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灣區兩名中醫針灸師，分別在不同的飛機上為病人進行急救，但是受到空服人員冷漠對待，中醫師是否在美國不受重視？

王香妮是一名獲加州執業資格的針灸師，她表示，週一清晨在一班由台灣飛往舊金山的聯合航空班機中，見到一名乘客突然昏迷倒地，頭部撞到櫃檯，空服人員在機上廣播急召醫生，王香妮於是志願為該乘客進行急救。

王香妮說：”我跟那個空姐說我是針灸師，她一副不太搭理的樣子，險色語氣都不太好，我就不管他醫生還未到，我覺得人命關天，所以先出手急救。”

正當空服員仍在尋找其他醫生時，王香妮就幫該位病人按穴位急救。

王香妮說：”我大概按了兩分鐘後，那個乘客就醒過來，我就問”你還好嗎？”他就舉起手指，豎起姆指。”

她表示，空服員之後請來另外3名醫生視察病人，病人後來據稱沒有大礙，空服員最後只答謝該3名醫生，但是就沒有理會王香妮，王香妮覺得在這件事上，顯示中醫師在美國不被重視。

王香妮說：”讓我覺得很受傷，在他們心目中好像，只有西醫是醫生可以出手救人，好像中醫不能救人的感覺，所以有點難過。”

聯合航空就解釋，在空中如果發生任何醫療事故，空服員會即時聯絡MedLink國際航空應急中心，類似是空中911服務，然後由MedLink決定志願乘客是否合資格在機上進行急救，MedLink都可以核對志願乘客在任何國家所持有的醫生執照。

有另一名灣區中醫針灸師王世寧表示，曾經兩次在飛機上救人，其中一次在中國航空班機中，為一名身體不適的乘客插針治療後，該乘客就沒有大礙。

該班機的空服員就也很配合和答謝王世寧，不過第二次在土耳其航空班機待遇就很不同，當時有一名乘客嘔吐不適暈倒，王世寧就為她按人中穴位，過不久該名乘客就清醒過來，但是被該班機的空服人員質疑。

王世寧說：”那個土耳其航空艙務員走到我身邊說，”你有執照嗎？”，我說我有，讓他看了看，感覺就是被誤解，覺得中醫尤其是針灸師，還是沒有走出中國，被很多地方誤解，我們也只能承受，下機時那個病人跟我說非常感謝，說我救了他。”

兩名針灸師都表示，當時救人要緊刻不容緩，面對同類情況依然會伸出援手。

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