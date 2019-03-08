中半島101公路將設收費快線 3人共乘才可免費使用

【KTSF 萬若全報導】

101號公路中半島到南灣路段將興建一條快線，週五舉行動工儀式。

101號快線工程週五在San Mateo101號及92號公路旁舉行動工典禮，快線長達32英哩，從San Bruno的380公路，一直到南灣Sunnyvale的237公路，預計花費5.67億元。

當中有部分經費是來自加州選民通過增加汽油稅和車輛登記費的SB1法案，在去年底選舉的6號提案，試圖要推翻SB1法案。

加州參議員Jim Beall說：”納稅人擊敗6號提案太棒了，我注意到San Mateo 70%的選民對6號提案投反對票。Santa Clara縣也一樣，因為他們希望有這樣的工程。”

根據統計這個路段，每天有28萬輛車行駛，塞車非常嚴重，尤其是92號跟101公路的交匯處更是死結，很多司機都花雙倍的時間在通勤。

加州參議員Jerry Hill說：”我們失去的是生活品質，這個工程將會改變，當家人能夠在一小時內準時回家，他們可以去參加小孩的活動，可以訓練球隊。”

Hillsborough市長吳明芳說：”我常常需要去Redwood City開會，有時候到Sunnyvale，還有舊金山，所以我覺得說交通在這方面，在過去這幾年困擾很多民眾，大部分的時間大家都待在車上，在高速公路上，所以今天有這個機會，讓我們開始多利用巴士，多利用共乘是非常重要的一件事。”

這項工程包括兩部分，第一部分是從380公路開始到Redwood City的Whipple街共16英哩長的101號雙向車道，都將增設新的快線。

第二部分是將現有16英哩長，從Whipple街到273公路的共乘車道轉換成快線，目前只要車上有兩個人，就可以使用這路段的共乘車道，以後換成快線後要多一個人，即三人共乘及巴士，才可以免費使用快線，單人駕駛則使用電子付費。

有人批評設立這條快線，主要是方便近年越來越多的高科技公司員工通勤巴士。

Caltrans會監控交通流量，採用浮動收費，車流越多收費越高，預計使用快線是清晨5點到晚上8點，這項工程預計在2022年完工。

Caltrans表示，施工時間白天晚上都會有，但是不會減少或是封閉任何行車線。

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